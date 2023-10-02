Стилист рассказал о необычном тренде

Российский стилист назвал платья поверх брюк модным трендом
Звездный стилист Алеко Надирян в Telegram назвал новый противоречивый тренд в одежде.
По словам эксперта, популярность обретают образы, в которых юбки и платья надеваются поверх брюк. Он отметил, что изначально данные наряды демонстрировались на подиумах, в том числе на шоу во время Недель мод. Впоследствии в них также стали появляться на улицах звезды.
Специалист проиллюстрировал пост снимками, где манекенщицы носят указанное сочетание. Так, они комбинируют со штанами джинсовые и трикотажные макси-платья, платья-рубашки в стиле сафари, мини-юбки и асимметричные юбки длины миди с завязками на поясе.
«Тренд выглядит противоречиво, но смотрится интересно. Начать можно с удлиненных топов со шлейфом в сочетании с джинсами. Это будет привычнее», — пояснил Надирян.