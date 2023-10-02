Стилист рассказал о необычном тренде

По словам эксперта, популярность обретают образы, в которых юбки и платья надеваются поверх брюк. Он отметил, что изначально данные наряды демонстрировались на подиумах, в том числе на шоу во время Недель мод. Впоследствии в них также стали появляться на улицах звезды.