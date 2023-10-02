Бюджетные приемы, чтобы придать осеннему гардеробу лоск

Осень — это время, когда люди обновляют свой гардероб перед наступлением холодов. Многие часто выбирают сдержанные цветовые решения, преимущественно серо-черную гамму.

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Однако продуманные детали в виде аксессуаров и других стилевых решений могут придать образу уникальность и характер. "Рамблер" разбирался в бюджетных приемах, которые сделают осенние наряды "дорогими" и не однообразными. Некоторые лайфхаки подсказал Денис Волков, стилист, спикер курса "Персональный стилист" в Skillbox.

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Головные уборы

Под настроение можно подобрать разные головные уборы. По словам стилиста, нотку легкой небрежности и расслабленности образу поможет добавить кепка. Она будет сочетаться как со спортивными костюмами, так и с повседневным аутфитом.

Другой вариант — береты. В отличие от кепок они смотрятся более интересно и свежо. Из явных преимуществ: мало кто решается надеть береты, поэтому деталь поможет выделиться в толпе и даже продемонстрировать смелость.

Соцсети

Шляпа подарит вашему образу более женственное и загадочное настроение. Экспериментируйте с цветом и декоративными элементами на ней.

Базовый свитер или кардиган в сочетании с необычной юбкой

Подобный образ не сложно повторить без дополнительных покупок, потому что базовый свитер есть у многих. Если добавить к нему интересную юбку или украсить обычную декоративными элементами, то все подумают, что у вас появился персональный стилист!

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Модницы уже используют этот прием: берут обычный базовый кардиган и сочетают с кожаными или обшитыми пайетками юбками, юбками формы "русалка" и другими необычными моделями.

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Брошь в виде цветка

Стилист Денис Волков объяснил, что этот вариант сочетает в себе два тренда. С одной стороны, запрос на объемные броши, а с другой популярность цветов на одежде в этом сезоне.

Аксессуар можно пристегивать как на верхнюю одежду, так и на брюки, юбку или сумки.

Объемный пушистый шарф

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Добавить стиля в ваши осенние образы поможет самая уютная деталь гардероба — пушистый шарф. Выбирайте актуальные пастельные расцветки или яркие зеленые/красные. Носите с полностью черными образами, оверсайз свитерами, бомберами и с чем душе угодно.

Перчатки

Еще один тренд на осень и зиму 2023-2024 по мнению специалиста – аксессуары для рук. Выбирайте кожаные модели в ярких расцветках или лаконичные варианты из трикотажа.

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