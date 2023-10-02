5 моментов, которые стоит выделить в показе Balenciaga

Креативный директор Balenciaga Демна назвал свою коллекцию сезона весна-лето 2024 самой личной. На подиум в рамках Недели моды в Париже вышли члены семьи, друзья и коллеги.

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Делимся основными выводами.

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Показ открыла мать Демны

Семья, друзья и мода: они формируют нашу личность, определяют наши ценности и способствуют самовыражению. Эти три «F» (Family, Friends, Fashion) легли в основу коллекции Balenciaga, которая прославила основные философские принципы Демны и закрепила его творческие коды. Показ, проходивший в Les Invalides на подиуме с кинематографическими красными занавесками, открыла его мать Элла, одетая в мутировавшее пальто с четырьмя рукавами.

«Это олицетворение того, что обыватели думают о моде. Этот показ был праздником этого», — сказал модельер за кулисами.

Он с улыбкой вспоминал реакцию, с которой сталкивается в реальном мире любой необычный или идиосинкразический модельер. В детстве Демна чувствовал себя не таким, как все, и это часто ощущают многие поклонники моды. Его отношения с одеждой сыграли огромную роль в формировании и выражении его индивидуальности. Своё шоу он посвятил людям, которые помогли ему на этом пути.

Демна назвал эту коллекцию своей самой личной

Среди 88 моделей, помимо его матери, были его учительница Линда Лоппа, модный критик Кэти Хорин, публицист Робин Мисон, муза Рената Литвинова, его давняя домашняя модель Юрий, его главный креативный директор Мартина Тифенталер, представитель группы Kering Лионель Вермейл, а также муж Демны — Лоик Гомес, который закрывал показ в образе невесты. Помимо семьи, друзей и коллег, Демна пригласил к себе многих людей с показов в самом начале своей карьеры.

«Мне нужно было увидеть их снова. Это была, пожалуй, моя самая личная и самая любимая коллекция. Она была посвящена мне, моей истории. Мне очень нужно было сделать это, потому что у меня был ужасный год, как вы все знаете», — сказал он, имея в виду потрясения, связанные с прошлогодней рождественской кампанией.

Это было возвращение к основным кодам Демны

«Делать что-то для себя — это часть моей терапии и обучения любви к себе. Это был один из важных шагов, которые я должен был сделать», — говорит Демна.

Коллекция и её окружение не могли бы составить большего контраста с трезвым и клиническим шоу, которое он показал в марте прошлого года в качестве реакции на эти потрясения. Она ознаменовала возвращение к подрывным, грязным, автономным, экстремальным кодам, которыми он был известен до Balenciaga и благодаря которым получил эту работу. Тут был сюрреалистический пошив, патинированные мотоциклетные куртки, халаты вместо пальто, восковые цветочные платья-скатерти, спортивные костюмы и гламурные платья.

«Март был очень отполированным, и я понял, что не люблю, когда всё отполировано. Мне нравится, когда все грубо. Мне нравится, когда это я сам», — сказал дизайнер.

В саундтреке участвовала Изабель Юппер

Приглашение на показ представляло собой модифицированную копию книги La Veste Tailleur — руководства для портновских учеников по изготовлению пиджака. Под саундтрек к шоу — классическую техно-композицию, изысканно исполненную музыкантом под сценическим псевдонимом BFRND, Изабель Юппер прочла книгу в потоке слов, который становился всё более неистовым по мере развития шоу. Демна сравнил это со страстью, с которой шьётся настоящее платье.

«То, что мы делаем в моде, воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но для того, чтобы прочитать инструкцию по изготовлению жакета, требуется один час работы в ателье. Я хочу показать, что это ценно, и оценить это по достоинству. Дело не в "лайках" в социальных сетях или громком заголовке в статье. Для меня это не так. Меня это не волнует. Для меня главное — делать одежду, которую люди хотят носить, и для этого у меня есть свои люди, и сегодня я хотел показать это на них», — добавил дизайнер.

Демна прославил нонконформизм

Многие вещи были переработаны из винтажных вещей, сшитых вместе, или созданы из кожи, снятой с производства. Халат был изготовлен из альтернативной кожи Lunaformtm. Свадебное платье, было сшито из семи винтажных свадебных нарядов.

Источник фото: Balenciaga