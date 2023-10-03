5 признаков того, что осеннее пальто вышло из моды

В каждом сезоне важно проводить ревизию гардероба, чтобы сделать его актуальным и стильным.

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Редакторы marieclaire.ru рассказали, что из гардероба нужно убрать яркое и короткое пальто – такой фасон вышел из моды.

Если же хочется короткое пальто, то стоит выбрать модель в виде пиджака классического песочного или серого оттенка. Актуальны и вещи в клетку.

runews24.ru

Из гардероба нужно убрать пальто облегающего кроя. Лучше обратить внимание на оверсайз-модели.

runews24.ru

Также из моды давно вышли пуховики и пальто с меховой отделкой. Не в тренде и короткое пальто на запах, пальто с капюшоном.