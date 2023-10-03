Как выбрать верхнюю одежду на холодный сезон

Погода в России непредсказуема, поэтому комплектом из пары вещей, например, плащом и пальто, осенью, зимой и весной не обойтись.

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Верхней одежды россиянкам надо много. Как ее правильно подобрать, «ФедералПресс» узнал у стилиста Надежды Чесноковой.

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«Крой верхней одежды на сезон осень-зима-весна зависит не только от особенностей фигуры, но и от образа жизни. Также важно учитывать одежду, которая будет слоями ниже. Например, если женщина – поклонница модных юбок макси или широченных брюк палаццо, то верхнюю одежду нужно подбирать с учетом длины и объема этих вещей», – пояснила эксперт.

Когда женщина понимает, какие вещи ей удобны и какого они должны быть кроя, приходит время думать про количество. Можно, конечно, всю зиму безвылазно ходить в одном пуховике, но, во-первых, это скучно – холода и так тянутся долго, безрадостно.

Во вторых, это не очень практично, ведь все способны запачкать вещи. То есть, когда пуховик будет нуждаться в чистке, на это время ему нужна замена.

Чеснокова отметила, что на улицах, особенно в феврале, в глаза бросаются люди в нестиранной заношенной с сентября одежде – так делать не надо.

«Если у нас не одна вещь, а две–три, то каждая из них меньше изнашивается, потому что успевает просохнуть и «отдохнуть». Да, верхней одежде, как обуви, шерстяным и кашемировым вещам, надо давать отдых от нас», – добавила стилист.

Что касается цвета верхней одежды, то многие зачастую покупают практичное и немаркое – черное, темно-синее. А надо выбирать то, что будет нравиться и хорошо сочетаться с остальным пулом сезонных вещей.

Часть «нижнего» слоя у женщин видно из-под верхней одежды, поэтому лучше создавать полностью гармоничные образы – как минимум учитывать колготки, брюки, обувь и сумку.

Имея ограничения в выборе верхней одежды, можно внести разнообразие в образ с помощью аксессуаров: обуви, сумок, перчаток, головных уборов, шарфов.