Названы самые модные оттенки в осеннем гардеробе

«Чтобы создать современный образ, примеряя вещи в таких цветах, не забудьте добавить к ним металлического блеска в виде украшений. Или накиньте на плечи длинное тонкое пальто металлического цвета — оно станет ярким, в то же время очень универсальным акцентом осенних образов. Или же добавьте цвета с помощью зеленого шелкового платка», — посоветовала Фаттахова.