Названы самые модные оттенки в осеннем гардеробе
При выборе образов необходимо использовать правильную палитру цветов, которая согласуется с временем года. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова.
В новых коллекциях законодатели моды рекомендуют присмотреться к молочному оттенку, более теплому. По мнению эксперта, белые вещи прекрасно подчеркивают статусность их владелицы и добавляют образам нежности и воздушности.
«Носим трикотажные платья, прихватывая их ремнем на талии, уютные платья-коконы в сочетании с контрастными аксессуарами. Также уместны будут белая пушистая шубка или бомбер. А мини-юбка из твида молочного оттенка идеально сочетается с объемным черным свитером», — рассказала стилист.
Фаттахова также рекомендовала присмотреться к оттенкам коричневого.
«Выбор коричневых оттенков очень богат: от карамельного и кремового до насыщенного коньячного. Обратите внимание на трикотажные платья, шелковые юбки миди, силуэтные пальто были представлены в этих оттенках. Благородный коричневый идеально сочетается с голубым и белым, благодаря которым вы сможете освежить лук», — заключила Фаттахова.
Еще один цвет, по мнению эксперта, на который стоит обратить внимание — зеленый.
«Чтобы создать современный образ, примеряя вещи в таких цветах, не забудьте добавить к ним металлического блеска в виде украшений. Или накиньте на плечи длинное тонкое пальто металлического цвета — оно станет ярким, в то же время очень универсальным акцентом осенних образов. Или же добавьте цвета с помощью зеленого шелкового платка», — посоветовала Фаттахова.
Стилист обратила внимание и на классику — total black. Фаттахова рекомендует носить черные брюки прямого кроя с заниженной посадкой и объемный укороченный свитер, или шелковую юбку макси или миди длины с объемным черным пиджаком с мужского плеча.