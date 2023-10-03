Саша Новикова удивила поклонников своим нарядом

Как бы ни возмущались и недоумевали пользователи Сети, а тренд на микрошорты, которые некоторым все больше напоминают элемент нижнего белья, набирает обороты. И пока одни тихонько посмеиваются и обходят модный наряд стороной, другие уже обзавелись парой таких вещичек и вовсю покоряют Недели моды.

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Вот, например, на показ MiuMiu в Париже микрошорты, дополненные объемным многослойным верхом, примерила кулинарный блогер и супруга музыканта Федука Саша Новикова. Фотография девушки появилась в личном Telegram-канале бывшего главного редактора российского Elle Кати Мухиной.

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Кстати, на снимке Саша не одна, а в компании инфлюенсера Натальи Османн. И если от второй ультрамодный образ вполне ожидаем, то для Новиковой такой лук крайне необычный, ведь, судя по профилю в запрещенной сети блогера, чаще она предпочитает более минималистичные и сдержанные наряды. Впрочем, учитывая размер шорт, что-то более минималистичное представить себе действительно сложно!