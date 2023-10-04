Названа устаревшая осенняя обувь

Стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам устаревшую осеннюю обувь. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
По словам эксперта, свою актуальность потеряли варианты с острым носом, на высокой платформе и с декоративными элементами в виде кристаллов и блесток.
«Одним из трендов осени 2023 года является округлый и широкий носок и более низкие и структурированные подошвы. Высокие платформы могут быть менее практичными и менее универсальными для разных стилей одежды», — рассказала Болилая.
Вдобавок специалистка отметила, что перестали быть трендовыми сапоги со складками на голенище. В связи с этим собеседница издания посоветовала вместо них выбирать классические модели.
Lenta.ru: главные новости