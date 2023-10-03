Как подобрать одежду в соответствии с фигурой

Узнайте, как максимально выгодно подчеркнуть свою фигуру с помощью правильного выбора одежды. Советы и рекомендации для каждого типа фигуры.

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Для любой представительницы прекрасного пола актуален выбор предметов гардероба, создающих эффектный образ и подчеркивающих достоинства. Многие девушки задаются вопросом, как подобрать одежду по фигуре? Справиться с задачей помогут модели, предназначенные для того или иного типа внешности. С помощью удачно подобранных фасонов удастся воплотить неповторимый стиль одежды.

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Типы фигур и их особенности

Подбор одежды рекомендуется осуществлять с учетом особенностей внешности конкретной девушки. Клео.ру советует это делать, учитывая особенности, характерные для определенных типов фигур. Для их определения измеряют окружность груди, талии и бедер. После чего сравнивают данные показатели, а также обращают внимание на другие детали, такие как ширина плеч и прочие параметры. Типы фигур выделяют с учетом следующих нюансов:

У женщин с фигурой «песочные часы» талия обычно узкая и хорошо выражена, бедра более полные и широкие, чем плечи, грудь округлая и примерно совпадает по объему с бедрами. Ширина плеч и бедер примерно одинакова, что создает симметричный внешний вид фигуры.

У женщин с фигурой «яблоко» плечи обычно более широкие в сравнении с бедрами, талия не так выражена, как у обладательниц фигуры «песочные часы». Основное место накопления жира – это область живота. Бедра и ягодицы могут быть менее выразительными и менее полными, чем у других типов фигур. Среди достоинств таких представительниц прекрасного пола можно назвать стройные ноги.

У женщин с фигурой «прямоугольник» плечи, талия и бедра обычно имеют примерно одинаковую ширину. У этого типа нет значительных различий в объеме между верхней и нижней частью тела. Грудь и бедра могут быть склонными к умеренной полноте, но не обязательно.

У женщин с фигурой «груша» плечи гораздо более узкие, чем бедра. Основной объем и ширина сосредотачиваются в области бедер. Характерная особенность подобной фигуры – контраст между плечами и бедрами.

У женщин с фигурой «треугольник» плечи более широкие, чем бедра. Также объем груди превышает окружность бедер.

Выбор стиля одежды для вашей фигуры

Подчеркивание фигуры с акцентом на ее достоинства удастся создать при помощи выбора определенного модного направления. Клео.ру рекомендует обращать выбирать стиль одежды в каждом индивидуальном случае:

Девушкам с типом фигуры «груша» показан элегантный стиль. При подборе одежды стоит избегать перегруженности декором, объемных рюш и воланов в области плеч. Противопоказан мешковатый оверсайз, утяжеляющий силуэт.

Для типа «яблоко» важно подбирать нейтральные предметы гардероба, которые не будут сильно облегать фигуру, но при этом и не создаются объемными. Вещи должны быть лаконичными, не перегруженными карманами и прочим крупным декором, рюшами и воланами.

При типе фигуры «прямоугольник» допускается классика, кэжуал или спортивный стиль. Верх в виде пиджака и блузки стоит подбирать с лаконичными прямыми линиями. В качестве низа подойдут штаны прямого покроя, юбки-солнце.

Для женщин с фигурой «треугольник» подойдут элегантные вещи с прямым кроем. Элементы романтичного стиля удастся привнести, подобрав юбку в складку или с запахом, дополнение платья баской.

Счастливым обладательницам фигуры «песочные часы» разрешается обращаться к абсолютно любой стилистике. Это может быть как воздушный образ с романтичными рюшами, так и строгие классические силуэты.

Модели одежды, подходящие для каждого типа фигуры

Удачно выбранный фасон способен сделать образ неповторимым. Клео.ру советует делать подбор одежды с учетом следующих моментов:

Женщины с фигурой «песочные часы» считаются особенно пропорциональными, и им легче подбирать одежду, так как она хорошо сидит на их фигуре. Этот тип фигуры часто считается идеалом красоты в современном обществе.

С фигурой «яблоко» важно выбирать одежду, которая поможет создать баланс внешнего вида, добавив объем в область бедер и создавая визуальную иллюзию более выраженной талии. Это можно сделать, например, с помощью платьев и блуз, которые подчеркивают грудь и добавляют объем внизу, а также с использованием подходящего пояса. Визуальной стройности придадут платья и пальто А-силуэта. При выборе блузок стоит отдать предпочтение треугольному вырезу в области горловины. При подборе брюк стоит избегать слишком облегающих силуэтов и низкой посадки.

Фигура «прямоугольник» обычно считается наиболее простой для подбора одежды, так как она не имеет сильных перепадов объема. Женщины с такой фигурой могут выглядеть хорошо в различных стилях и фасонах одежды. Верх рекомендуется подбирать с четкими прямыми линиями. Для создания более женственного силуэта можно использовать предметы гардероба и аксессуары, которые подчеркивают талию, такие как пояса или платья с контрастными деталями в этой области.

Для женщин с фигурой «груша» важно подбирать одежду, которая поможет создать баланс внешнего вида и скорректирует пропорции. Например, можно использовать одежду с вырезами на плечах и объемными деталями, чтобы привлечь внимание к верхней части тела, а также избегать слишком облегающего низа, чтобы не усилить визуальную ширину бедер. Идеальным решение станут юбки и платья А-силуэта, пальто фасона «трапеция». Хорошим решением станут пиджаки и блузки с подплечниками.

С типом фигуры «треугольник» противопоказана верхняя одежда длины макси или мешковатого кроя, блузки или пиджаки с пышными рукавами. Верх должен быть подобран максимально лаконичный. Приветствуется дополнение юбок крупными накладными карманами, складками, баской или запахом.

Аксессуары и детали, подчеркивающие фигуру

Выигрышно обыграть образ получится с помощью удачно подобранных аксессуаров. Клео.ру рекомендует прибегать к следующим решениям для подчеркивания фигуры:

Широкий пояс на талии – удачная деталь для девушек с фигурой «песочные часы» и «прямоугольник». Аксессуар противопоказан для обладательниц типа «яблоко» и «груша».

Массивный ремень с пряжкой будет удачно смотреться на бедрах женщин с фигурой «треугольник».

Внешность девушек с типом «груша» получится обыграть, если добавить в образ яркие бусы или массивную цепочку. Украшения подчеркнут хрупкость плеч обладательниц такого типа фигуры.

Подведем итог