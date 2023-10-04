Названа самая модная вещь на осень
Стилистка Елена Чернова назвала россиянам самую модную вещь на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».
Речь идет о кардигане из плотного трикотажа. По словам эксперта, данный предмет гардероба идеально подходит для многослойных образов, которые актуальны в настоящем сезоне. Так, кардиган можно носить с любым низом, в частности кожаными шортами, брюками клеш, юбками из денима, джинсами или брюками карго.
Кроме того, Чернова обратила внимание на цветовую гамму. Специалистка отметила, что можно выбирать как нейтральные базовые тона, так и яркие. При этом на кардигане могут присутствовать анималистичные или геометрические принты.
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