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Прошу совета: не могу спать с мужем, дергает ногой
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Прошу совета: не могу спать с мужем, дергает ногой 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я люблю своего мужа, а он любит меня, по крайней мере, мне так кажется. У нас налаженный быт, хорошие дети, второй вот в школу пошел, а я вышла наконец из декрета на работу и постепенно вливаюсь в социальную жизнь. И вот на фоне всей этой безоблачности я просто не знаю, как ему сказать, что не могу с ним спать в прямом смысле слова. Он очень резко дергает ногой во сне, сам при этом спит не просыпаясь, но каждый раз будит меня.
Раньше я этого просто не замечала, засыпала мгновенно и спала как убитая до пятого будильника. Первые четыре я просто не слышала даже. А потом в декрете так устанешь с детьми, что засыпала едва касаясь головой подушки и вставала ночью уже к детям.
Но сейчас, когда дети выросли и сами спят по ночам, а у меня появился новый режим дня, я понимаю, что просто не высыпаюсь с мужем. А как ему сказать, не знаю, не хочется обижать любимого человека.
Женский форум4
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