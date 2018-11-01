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Прошу совета: с мужем флиртует учительница сына
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Прошу совета: с мужем флиртует учительница сына 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Наш сын учится в третьем классе. Родительские собрания не часто, но попасть на них у меня получается с трудом. А вот муж работает на фрилансе, так что у нас негласное правило — в школу на подобные встречи ходит он. Как-то раз у меня все-таки получилось вырваться на собрание и мы отправились вместе с мужем. Когда родители стали расходиться и у желающих появилось время пообщаться с учителем, пошел мой муж. Я стояла в стороне и ждала, когда они договорят, но тут мне в глаза бросилось, как она многозначительно взяла моего мужа за руку. Затем начала ему что-то показывать в телефоне, улыбаться, глазки строить.
О чем говорили — не слышала. Я стояла в стороне. Муж потом подошел, сказал, что обсуждали учебу (ну конечно). Оказалось, что она ему и свой номер оставила, а сама у него взяла мобильный. Меня учительница не узнала совершенно и даже не поняла, что я его жена. Вежливо попрощалась и прошла мимо. А я теперь гадаю: она действительно флиртует с моим мужем или же мне показалось?
Не хочется додумывать, но и показывать мужу ревность на пустом месте глупо. Поэтому тему эту с ним не обсуждала, но для себя решила, что на собрания в эту школу его больше не пущу.
А вдруг интрижка с учительницей сына уже началась?
Женский форум14
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