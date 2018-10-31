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Прошу совета: не могу заставить мужа пойти к врачу
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Прошу совета: не могу заставить мужа пойти к врачу 

Рамблер 31 октября 2018
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мой муж — настоящий мужчина. И как настоящий мужчина он не признает докторов и таблетки. Будет мучиться от головной боли, ходить страдать от сорванной спины, но таблетки, мази, кремы — это все не для него. Про поход к врачу вообще молчу.
Он подхватил то ли простуду, то ли вирус, мужественно ходил на работу с температурой, насморком и кашлем, тут я еще пыталась как-то народные средства применять, но все из-под палки. Сейчас остался жуткий кашель, особенно перед сном, ложится в постель и начинается. Один раз его даже вырвало в процессе, но ему все равно. Мои доводы, что это может опасно и для него, и для меня он воспринимает в штыки. Я не знаю, что с ним делать.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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