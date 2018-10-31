Прошу совета: подруга извела меня своими проблемами

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Есть у меня давняя подруга, общаемся со школы, ни разу не ссорились, но, боюсь, скоро терпение меня покинет. Она хорошая, добрая, может поддержать, но это если что-то не так у меня. А я уже давно перестала рассказывать о своих проблемах — лень, что ли. Да и в любом случае, так или иначе, она переведет стрелки на себя «а вот у меня и не такое было…» и понеслась. Так всегда — у нее всегда и все хуже, чем у других. У нее то нет парня, то он есть, но не зовет замуж, то ремонт в квартире старый, «а у вас новый». В любом самом элементарном действии она виртуозно найдет коварный подтекст — мол, это все плетут вокруг нее интриги. И на каждом углу она расскажет, что зарплата у нее вот такая-то, маленькая, и любую твою новую вещь сразу оценит своим привычным «ну мне такого не купить уж точно никогда».

Я перестала жалеть ее и поддерживать в таких вопросах. Теперь я каждый раз пытаюсь ее вразумить и научить отделять мелочи от реальных проблем. Вижу, что ей моя реакция непривычна, однако делиться со мной своим «все плохо» по любому поводу она не перестала. И вот скажите мне: я плохой друг? Как мне ей помочь, она же так с ума сойдет — в постоянном негативе и надуманных проблемах. Как все может быть хорошо, если человек сам себя уверяет изо дня в день в том, что все плохо?