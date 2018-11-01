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Прошу совета: как выйти замуж в 36?
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Прошу совета: как выйти замуж в 36? 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мне 36 лет и я очень устала от одиночества. Не знаю, что со мной не так. Все подружки замужем и не по одному разу, даже с детьми, а на мне как будто проклятие какое-то. Я стройная, за собой слежу, выгляжу младше своих лет, живу в своей квартире, хорошо зарабатываю. С характером вроде все нормально, не жадная, не истеричная, чуткая. Хочу семью, родить ребенка. Но ничего не получается. Подруги и родственники прямо говорят, что в моем возрасте я уже должна соглашаться на любого, но почему? У меня нет детей, финансовых проблем, я симпатичная, зачем мне алкаши или алиментщики?
Конечно, у меня в жизни были отношения, но до брака не дошло. Один просто сел на шею, как только перестала ублажать все его хотелки, тут же ушел. Другой — маменькин сынок, так и не решился сделать мне предложение, а его мама все намекала, что если я ее сына люблю, то квартиру должна на него переписать. А так вроде и не семья. При том, что его родители сыну с жильем помогать и не собирались. С третьим жили в гражданском браке, вроде строили плану на свадьбу, а потом он изменил и ушел, и через три месяца женился на новой пассии.
Пробовала знакомиться в интернете, но попадаются или сильно возрастные мужчины 50+ с кучей своих заморочек, или парни, которых интересует только секс на первом свидании, при этом даже ухаживать красиво не могут.
Работаю в основном с женщинами, мужчины-коллеги женаты. В отпуске пыталась знакомиться, но без толку, или женатые, или только для курортного романа. Друзья все с семьями давно, неженатых знакомых у них нет.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум315
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