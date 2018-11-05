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Прошу совета: почему замужняя подруга перестала общаться?
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Прошу совета: почему замужняя подруга перестала общаться? 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
У меня есть лучшая подруга. Подружились еще на первом курсе универа, с тех пор всегда друг другу помогали, одно время снимали вместе квартиру. После учебы продолжили общаться, работали в одной сфере, вместе отдыхали, часто выбирались куда-нибудь на выходные. И подруга мне была ближе многих родственников. Год назад подруга вышла замуж. Мы весело отметили ее свадьбу, было очень душевно и красиво. С ее мужем подруга познакомила меня еще до свадьбы, общались без напряга.
После свадьбы они уехали отдыхать, потом начали обставлять свою квартиру, пригласили на новоселье через пару месяцев. Вечер был отличный, разошлись вроде все довольные. Потом перезванивались, сначала часто, как и раньше, потом все реже и реже. Она перестала первая звонить и даже писать, говорит, нет времени, просит не обижаться, но мне кажется, что ей уже все равно, обижусь я или нет. Если я не позвоню, то может и месяц не объявляться, и полтора. При этом мы не ссорились.
Мама говорит, что это нормально, что женщинам подруги нужны до того момента, пока они не устроят личную жизнь. А потом, мол, нужно выбирать, кто важнее. Но я этого не понимаю, как дружба может мешать семье? Я же не претендую на ее мужа и не тащу ее в ночной клуб. Сейчас я не в отношениях, но когда у меня был парень, я никогда не забывала свою подругу.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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