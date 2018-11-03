Прошу совета: он не женится, хотя мы в гражданском браке

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы с парнем живем вместе три года. Мне 26, он на год старше. Снимаем квартиру, оба работаем. Бюджет общий, с родней и друзьями друг друга давно и хорошо знакомы. Как у всех, бывают иногда ссоры, но это некритично. Вместе отдыхаем, планируем крупные покупки, отмечаем семейные праздники. Для всех мы настоящая семья, и я тоже так считаю. Но не понимаю, почему он не делает мне предложение?

Сначала я просто ждала, потом стала осторожно спрашивать. Парень или отвечает шуткой, или просто переводит тему. Сейчас начал говорить, что свадьба — это дорого и бессмысленно, что штамп ничего не решает, а только создает кучу проблем. Он уверен, что штамп только разрушает отношения. Но я и не планирую дорогую свадьбу, мне неинтересна вся эта мишура с голубями, можно же просто расписаться. О чем я ему и сказала. Но он заявил, что родственники тогда не поймут. Я прямо спросила, любит ли он меня, и хочет ли жить со мной, он ответил, что да, но ему не нужны эти формальности.

Недавно заговорили о том, что пора думать о своем жилье, причем тему начал парень. Я не против совместной ипотеки. Посмотрели варианты, посчитали, мы оба неплохо зарабатываем. Он даже загорелся одним предложением. Я спросила, как нам дадут ипотеку, если мы не в браке, но он сказал, что это не проблема и сейчас многие так делают. Однако мне не нравится этот вариант, как потом делить квартиру и кому она будет принадлежать? Не понимаю, почему бы ему просто не жениться на мне, если мы и так живем как муж с женой.