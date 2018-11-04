Прошу совета: как жить с парнем-пополамщиком

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Живем вместе два года на съеме. Оба работаем, но у него зарплата больше моей. При этом мой МЧ настаивает, чтобы мы вкладывались в бюджет поровну. Деньги за съем, коммуналка, еда, бытовые мелочи. Тогда у нас как бы равноправие. Но готовка, уборка и прочее — это все на мне, потому что якобы немужская работа. Он гордится тем, что я не нахлебница, но МЧ из обеспеченной семьи, которая в любой момент готова ему помочь деньгами, хотя он их помощь и не принимает пока. Но родители все равно завели ему отдельный счет.

МЧ привык к красивой жизни, покупает себе дорогие вещи, гаджеты, деликатесы, которые чаще всего сам и съедает. Я ем в разы меньше, часто на мою долю никаких вкусностей уже не остается.

Мои бюджетные предложения типа макарон или картошки с сосисками-котлетами не воспринимает, потому что на здоровье экономить нельзя. Подарки любит тоже дорогие, не меньше четырех-пяти тысяч. Мне тоже дарит такие, но потом об этом постоянно напоминает.

У меня мама с мизерной зарплатой и сестра-школьница, которым я сама помогаю. И для этого делаю заначку. Когда МЧ о ней узнал, то устроил скандал. Оказывается, раз я утаиваю часть дохода, то значит, не хочу вкладываться по полной, не доверяю ему. Но мне нужно помогать родным, и иметь подушку безопасности на случай, если я заболею или потеряю работу. Основания есть: когда мы обсуждали возможный декрет (были подозрения, но все обошлось), то он сказал, что шиковать на детские выплаты не получится, и мне нужно будет найти подработку из дома. Потому что мы современные люди и он не обязан тащить всю семью на себе. Есть у него и положительные качества, но эта мелочность меня просто убивает. Как объяснить ему, что он неправ?