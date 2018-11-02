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Прошу совета: муж постоянно припоминает мне бывшего
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Прошу совета: муж постоянно припоминает мне бывшего 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Замуж выходила по любви, но после свадьбы мужа как будто подменили — он стал постоянно припоминать мне моего бывшего, с которым мы расстались задолго до того, как познакомились даже. Я мужа люблю, и мне бы тоже хотелось, чтобы он у меня был первым, но прошлое изменить не могу, что было, то было. Стараюсь не скандалить и не возражать, а он вообще не сдерживается, кричит, матерится и оскорбляет меня. Цепляется к любому слову, если я устану, он мне — а с бывшим ты не уставала, припоминает все, и что гуляла, и что отдыхала, и что готовила. Спрашиваю, зачем женился, говорит, что размяк со мной, а теперь жалеет. Сейчас сижу в декрете, сын подрастает, уже почти пошел, муж все делает, помогает, не пьет, но меня унижает. Мне обидно, конфликтовать не хочется и сына без отца оставлять, но придирки и ругань уже достали.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум45
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