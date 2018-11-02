Прошу совета: соседи громко занимаются любовью

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Начну с того, что этажом выше моей квартиры живут неадекватные и буйные соседи: мамашка и две ее дочки. В народе таких называют маргиналами.

Месяц назад к буйству (пьянки, драки, скандалы) прибавились еще ночные громкие оргии. Каждый день, как по расписанию, в 22-23:00 начинаются крики, оханья-ахатья, падающая мебель (?) и длится это все часов до трех ночи. Конечно респект, что у людей есть личная жизнь и такой бурный интим, но спать-то хочется. Объяснять что-то смысла нет — люди неадекватные, полицию вызывать — они не открывают дверь. Посоветуйте, пожалуйста, что нам (двум этажам) делать-то? Хоть компанию им составляй, честное слово!