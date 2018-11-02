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Прошу совета: У меня все хорошо, и это бесит подруг
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Прошу совета: У меня все хорошо, и это бесит подруг 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
В моей жизни сложилась странная ситуация, на которую я почти не могу повлиять. Дело в том, что у меня все хорошо. Ну, то есть вот по всем фронтам все нормально: хорошая семья и работа, муж не пьет и не бьет, ребенок умный, на все хватает денег. Ничего сверхъестественного, но эта обычная мирная жизнь ужасно бесит моих трех подруг. У них у всех есть какие-то проблемы, абсолютно всегда. Если муж не запил, то ребенок прогуливает школу или зарплату задерживают. Я не могу рассказать ничего плохого, поэтому обычно отмалчиваюсь. Подруги обижаются, думают, что я что-то скрываю. А если начинаю рассказывать, то становится еще хуже. Просто потому, что все хорошо. При этом подруг я люблю, но не придумывать же трагедии просто так, чтобы поговорить было о чем.
Не знаю, как поступить в этой ситуации. Я в тупике, но терять подруг не хочу.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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