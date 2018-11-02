Прошу совета: муж не хочет второго ребенка

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы женаты пять лет, четыре года назад у нас родился сын. Муж был счастлив, так как мечтал именно о сыне, но я всегда хотела дочку. Сейчас сын освоился в детском саду, стало полегче и я подумала, что стоит пойти за вторым ребенком, пока возраст (мне 33, ему 36) и силы еще позволяют. Но муж наотрез отказался. Уже почти год я его уговариваю, но все без толку.

В чем-то я понимаю его чувства, мне пришлось долго лежать на сохранении, беременность оказалась сложной, сын рос беспокойным и буквально выматывал нас бессонными ночами. Я два года была в декрете, и мужу приходилось тянуть семью в одиночку. Но сейчас все наладилось, муж обожает сына, и уверена, что полюбит и следующего ребенка.

Но он говорит, что только начал расслабляться и не хочет снова проходить через памперсы, ночные бдения, купания и режущиеся зубы. И что одному ребенку мы сможем дать больше. И друг с другом будем проводить больше времени.

Муж говорит, что о втором можно подумать через четыре года, когда мы выплатим ипотеку, но я боюсь ждать так долго. Вдруг к тому времени я не смогу забеременеть?

Я чувствую себя обделенной, у меня самой есть старшая сестра, и для меня двое детей в семье — это норма. У мужа тоже есть сестра, младшая, но он много возился с ней в детстве, пока родители работали, и говорит, что из-за этого потерял половину детства.

Подруги советуют различные способы — проткнуть презерватив, соврать насчет критических дней и прочее — но я не хочу обманывать мужа. Как его уговорить по-хорошему?