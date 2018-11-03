Прошу совета: мне кажется, муж увлекся моей дочерью

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 42 года, у меня второй брак. Муж младше меня на 8 лет. Наш роман начался, когда ему было 20, то есть, он был совсем молодой. Но вел себя по-взрослому, очень мужественно. Это подкупило, потому что мой бывший муж — алкоголик и тюфяк. Единственное, за что я ему благодарна — за красавицу-дочь. Мы с ней в очень хороших отношениях, как лучшие подруги…

Со вторым мужем мы почти сразу поженились и родили сына. Наша семья живет достаточно дружно, но не могу сказать, что мы с мужем очень близки. Как-то так получилось, что мы живем параллельными жизнями. Иногда я думаю, что мне не хватает его как друга, пытаюсь поговорить об этом, но он уходит от разговора, ничем откровенным со мной не делится. Я считала, что он просто такой человек — замкнутый, все переживает в себе.

Но недавно обратила внимание, что он часто откровенничает с моей дочерью. Ей 17, она интересная и умная девушка, и что самое главное — привлекательная. Мне теперь кажется, что мой муж испытывает к ней симпатию! Когда я его об этом аккуратно спросила, он очень бурно отреагировал и даже ушел из дома, хотя никогда раньше так не делал. И вот буквально на прошлых выходных мне показалось, что он подглядывал за ней, пока она переодевалась в своей комнате. Когда увидел меня, сделал вид, что он что-то там поправляет у двери в комнату.

Я в панике и не понимаю, как поступить. Во-первых, я не хочу говорить об этом дочери, чтобы не напугать ее. Она относится к нему как отцу. Во-вторых, я поняла, что люблю мужа и не готова выгнать его из дома только из-за моих подозрений. Но с другой стороны, я знаю кучу историй, как отчим увлекается дочкой и все заканчивается в результате плохо… Помогите советом!