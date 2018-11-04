Прошу совета: девственница в 27 лет

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Родители воспитывали меня строго. Говорили, что надо думать об учебе, а не о глупостях.

И я росла стеснительной и замкнутой, мне до сих пор сложно общаться с людьми, особенно с мужчинами. В школе дружила с парой девчонок, но они были такие же скромные как и я. С мальчиками общалась только по учебе, обычно отмалчивалась.

Специальность у меня тоже женская, и на курсе было очень мало парней, на меня внимания они не обращали.

Первый парень появился, когда мне было 22, но до секса не дошло. Мы встречались, целовались, но решиться я не смогла, и считала, что нужно подождать до свадьбы. Но у него оказались другие планы и он изменил мне с девушкой, которая не стала ему отказывать. При расставании он сказал, что я сама виновата, и что мужчина не может ждать долго.

Я переживала, долго не могла забыть свою первую любовь. Потом работа отвлекла, но коллектив у нас женский, мужчин мало, они или старые, или женатые. Все мои подруги уже замужем, есть дети, и я чувствую себя изгоем.

Я знакомилась с мужчинами, но все без толку. Мужчины слишком спешат, а мне нужно узнать человека, почувствовать к нему что-то. Когда говорю, что еще девственница, то одни сразу же исчезают, другие начинают говорить, что только после секса можно узнать человека. Но я так не могу. Мне кажется, что мужчинам не нужны порядочные девушки, и моя девственность их пугает.