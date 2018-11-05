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«Почему девушки не хотят солидных мужчин»
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Прошу совета: почему девушки не хотят солидных мужчин 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.
Мне еще нет пятидесяти лет, не кривой, не косой, выгляжу более-менее, хотя и не Ален Делон, конечно. Если в юности еще интересовали девушки "с опытом", то сейчас ищу помоложе. Но если раньше 20-летние с удовольствием соглашались встречаться, то сейчас даже 35-летние старушки отказываются знакомиться. Их вообще ничем не заинтересовать, ни в кино, ни в ресторан, ни даже в Турцию не хотят. Я не понимаю, кого они ищут и что я делаю не так, нормально же ухаживаю?
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