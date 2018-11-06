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Прошу совета: дочь одевается слишком вызывающе
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Прошу совета: дочь одевается слишком вызывающе 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Моей дочери 15 лет, переходный возраст в самом разгаре и в самой отвратительной своей фазе. Отца нет, сказать некому, что дочь одевается слишком вызывающе: колготки в сетку, юбка чуть шире пояса, ногти, боевой раскрас и вырез на груди, такой что грудь еле держится. Природа формами не обидела, это у нас семейное, но вырез до пупа я себе никогда не позволяла. И ладно бы только это, учиться тоже стала плохо, школу прогуливает, на уме одни мальчики.
Пробовала поговорить и по-плохому, и по-хорошему, но я для нее не авторитет, меня она уже давно ни во что не ставит. Как убедить, что так нельзя, не знаю.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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