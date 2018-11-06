Прошу совета: мой ребенок неуправляемый

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Моей дочери 16. И это в нашем случае действительно звучит как приговор. Она добрая, отзывчивая и внимательная девочка, но эти качества все сложнее найти за ее нынешним поведением.

Ни слова ей сказать я не могу, на все у нее одни ответы: "об этом я говорить не вижу смысла", "мам, хватит". Это касается всего, о чем ей не очень приятно говорить — уроки, дела по дому, поведение. А если сделать замечание, она начинает истерику "меня никто не любит, интересно, каково вам будет без меня".

Мы с мужем никогда ни в чем ей не отказывали, всегда окутана любовью и вниманием. Никак не можем понять, что за мысли у нее в голове такие вообще. И вроде вставить бы ей по первое число за многие поступки и за нервотрепки, а сейчас дети такие, что страшно, не дай бог сделает с собой чего…