«Может, он прочтет и замуж возьмет»

Здравствуй, любимая газета! Пишу тебе о наболевшем, так как пожаловаться больше некому. Так уж сложилось — подруг у меня нет, сестер-братьев тоже, да и родителями обделена.

Но не все печально — живу уже четыре года с любимым мужчиной в гражданском браке. Отношения хорошие, теплые. Родня его меня уважает и любит. Живем не бедно, оба работаем. Хватает и на покушать, и на приодеться, и на отдых съездить.

Дело в другом — замуж он меня не зовет. Мне уже немного за тридцать, детей нет. Женихов-ухажеров хватало, но никто замуж так и не позвал. Познакомилась я со своим теперешним возлюбленным и поняла, что он тот, кого хочу видеть рядом каждый день, готовить ему борщи, рожать детей и так далее. Ему сорок, был женат, что-то не сложилось там и детей не нажили. Сам часто говорит, что со мной ему хорошо, что такую, как я, давно искал и даже у себя в воображении меня рисовал. Все замечательно: вижу, что любит меня, заботится обо мне, ценит. Но замуж не зовет, и все…

Я как-то деликатно намекнула, что не против и колечко обручальное примерить, на что он сказал: «Не время еще…» Уже и родственники его, и друзья говорят, что пора бы узаконить отношения, а мой все отговорки находит. Даже обидно. Все ищу, что во мне не так? Выгляжу в свои 32 очень даже хорошо. Больше 27 мне не дают. Слежу за фигурой, без фанатизма, конечно. Высокая, не курю, готовлю вкусно, порядок в доме поддерживаю, в постели тоже стараюсь не быть бревном, так сказать. Он тоже внимание мне уделяет, по пивбарам с дружками не таскается, по дому помогает во всем, подарочки делает разные. А я все колечко жду.

Подумаете, что зациклилась я на этой рос­писи, чего мне еще не хватает? Хочу настоящую семью, которой у меня никогда не было. Чтоб он — муж, я — жена законная. Чтоб одна фамилия, чтоб детки были. Честно говоря, даже подумываю расстаться с ним, хоть и люблю. Так хоть не буду от него ничего ждать и надеяться перестану. Может, он прочтет это и передумает?

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