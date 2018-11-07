Ещё
«Может, он прочтет и замуж возьмет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Может, он прочтет и замуж возьмет» 

Спид-Инфо 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Здравствуй, любимая газета! Пишу тебе о наболевшем, так как пожаловаться больше некому. Так уж сложилось — подруг у меня нет, сестер-братьев тоже, да и родителями обделена.
Но не все печально — живу уже четыре года с любимым мужчиной в гражданском браке. Отношения хорошие, теплые. Родня его меня уважает и любит. Живем не бедно, оба работаем. Хватает и на покушать, и на приодеться, и на отдых съездить.
Дело в другом — замуж он меня не зовет. Мне уже немного за тридцать, детей нет. Женихов-ухажеров хватало, но никто замуж так и не позвал. Познакомилась я со своим теперешним возлюбленным и поняла, что он тот, кого хочу видеть рядом каждый день, готовить ему борщи, рожать детей и так далее. Ему сорок, был женат, что-то не сложилось там и детей не нажили. Сам часто говорит, что со мной ему хорошо, что такую, как я, давно искал и даже у себя в воображении меня рисовал. Все замечательно: вижу, что любит меня, заботится обо мне, ценит. Но замуж не зовет, и все…
Я как-то деликатно намекнула, что не против и колечко обручальное примерить, на что он сказал: «Не время еще…» Уже и родственники его, и друзья говорят, что пора бы узаконить отношения, а мой все отговорки находит. Даже обидно. Все ищу, что во мне не так? Выгляжу в свои 32 очень даже хорошо. Больше 27 мне не дают. Слежу за фигурой, без фанатизма, конечно. Высокая, не курю, готовлю вкусно, порядок в доме поддерживаю, в постели тоже стараюсь не быть бревном, так сказать. Он тоже внимание мне уделяет, по пивбарам с дружками не таскается, по дому помогает во всем, подарочки делает разные. А я все колечко жду.
Подумаете, что зациклилась я на этой рос­писи, чего мне еще не хватает? Хочу настоящую семью, которой у меня никогда не было. Чтоб он — муж, я — жена законная. Чтоб одна фамилия, чтоб детки были. Честно говоря, даже подумываю расстаться с ним, хоть и люблю. Так хоть не буду от него ничего ждать и надеяться перестану. Может, он прочтет это и передумает?
Имя не указывайте
Спид-Инфо: последние новости
Погулял, а теперь расплачивается Лучше любовник, чем муж Внимание на белье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: сколько у вас было прошлых жизней37
Еда, от которой стоит держаться подальше3
Чего не стоит делать, приглашая мужчину в постель
Семь признаков неудовлетворенной женщины6
Звезды, довольные пластическими операциями1
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
05:22
Женщины Николая Еременко увиделись на похоронах
Звёзды Любовь
04:10
Красавицы, которых не узнать без макияжа
Звёзды Красота
04:37
Романы знаменитостей, о которых забыли
Любовь Звёзды
04:52
Еда, от которой стоит держаться подальше
Еда Здоровье
04:25
Звезды, довольные пластическими операциями
Звёзды Красота
01:00
Беременная Татьяна Терешина снялась обнаженной
Звёзды
04:16
Звезды, устроившие публичные разборки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение