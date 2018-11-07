Прошу совета: мой муж играет в рулетку

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Муж нормально зарабатывает, но как-то я обратила внимание, что за несколько дней до зарплаты стал одалживать у меня. Говорил, на сигареты и обед в офисе. Когда такие просьбы стали появляться чаще, я решила уточнить, куда деваются его деньги, которых раньше всегда хватало. Он сказал, что вложился в бизнес приятеля и рассчитывает на скорую прибыль. Я поверила, даже ждала дополнительных денег какое-то время. Пока этот самый приятель не позвонил и не сообщил, что муж играет в онлайн-казино. Я была в шоке. Я росла в такой семье, где деньги очень ценились, потому что их не было никогда. До сих пор не понимаю, как можно спустить в трубу даже сто рублей!

Поговорила с мужем, и он очень быстро признался, что подсел, но хочет бросить. Я слышала, что от этого лечатся точно так же, как и от алкоголизма. Потому что это настоящая зависимость. Я считаю, что один он с этим не справится, нужна помощь специалистов. Предложила ему пройти курс терапии, хоть это и дорого стоит.

Он несколько раз пытался начать, но все время срывался. Говорил, что так и должно быть на первых этапах. Но сколько же я должна терпеть?.. Недавно обнаружила, что он взял деньги из наших накоплений. Теперь муж меня раздражает своей слабостью, смотреть на него не могу, хоть и понимаю, что это болезнь, и он не виноват…