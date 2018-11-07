Наболело: «Не могу больше жить со свекровью»

Читатели присылают в редакцию "Рамблера" свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Моя самостоятельная жизнь началась сразу после школы, мама сказала, что она сделала для меня все, что могла, и теперь я должна сама о себе заботиться. Я собрала вещички и уехала в Москву, перекантовалась у дальней родственницы, подала документы на заочку, устроилась кассиром — "Свободная касса!" — и стала снимать койко-место, а от тетки съехала.

Крутилась как могла, старалась везде успевать, и поработать, и поучиться, если попадались подработки, никогда не отказывалась, хотела свое жилье. С мамой общаться не перестала, хотя иногда обидно бывало, что она по сути меня выставила из родного дома. Звонила ей, приезжала, она встречала всегда. Я мечтала о квартире, конечно, но накопить получилось только на комнату, зато свою! В планах было подкопить еще, попросить маму продать квартиру, которая от бабушки осталась и которую она сейчас сдает, и купить уже полноценную квартиру в ипотеку, но с хорошим первым взносом. А получилось все наоборот.

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Я вышла замуж и почти сразу забеременела, сейчас сижу в декрете, живем в двушке со свекровью, в большой комнате — она, в маленькой — мы с мужем и ребенком. Я привыкла к самостоятельности, и такое житье не по мне, не чувствую себя хозяйкой, хотя к свекрови нет претензий, она меня тоже терпит.

Муж не против своей квартиры, мы даже комнату мою продали, но дело дальше не пошло. Мама продавать бабушкину квартиру отказалась, говорит, ей пенсии не хватает, а муж ни в какую не хочет брать ипотеку, он нацелен копить. Соответственно, не может быть и речи о том, чтобы снимать жилье, ему и так хорошо. А я страшно жалею, что поддалась на его уговоры и продала комнату свою, деньги все у него, говорит, на счет положил, но проверить я не могу.

Беру подработки, когда могу, хочу уже на работу выйти, устала жить под свекровиным присмотром и очень обижена на маму. Своего ребенка я бы обеспечила жильем, если бы могла.