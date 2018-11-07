«Молодому мужу я стала не нужна»

Мне 44 года, муж моложе — ему едва исполнилось 38. Правда, все говорят, что выгляжу я великолепно, как будто младше моего благоверного. Поженились мы 12 лет назад.

Но вот уже два года у нас нет секса. Совсем. У мужа проблемы с потенцией. Лечиться не хочет, говорит, что у него и так все нормально. Я стала думать, что у него другая женщина. Но он утверждает, что никого у него нет. Да, честно говоря, я ему верю: он слишком ленив и брезглив. Может, я сама виновата? Ведь после женитьбы, лет 10, он буквально выпрашивал у меня секс. А теперь это должна делать я. Но поскольку просить не могу — почему-то мне кажется (так воспитали), что инициатором секса всегда должен быть мужчина, — то и не имею ничего. Подать на развод? Но ведь у нас семья, дети. Завести любовника? И это не по мне. А мужу как женщина я совсем не нужна…

Софья, Москва