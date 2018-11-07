Прошу совета: хочу семью, но без детей

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 31 год и у меня все есть. Я способна сама себя обеспечивать, у меня есть квартира, машина и отличная работа, которая позволяет мне иметь все, что я пожелаю, да еще и родителям помогать. И все бы было прекрасно, если бы не тот факт, что у меня полный крах с личной жизнью. Я очень хочу семью, но я не планирую детей. И не хочу, чтобы у моего мужчины были дети от предыдущего брака. Почему мне так сложно найти свою половинку? Неужели сама я никого не интересую, а мужикам сейчас жена нужна только как средство для вынашивания и рождения наследника?

Родственники меня утомили со своими нравоучениями и навязыванием взглядов. У меня своя жизнь! И я как все хочу иметь право на любовь. Кто сказал, что дети — это обязательно?