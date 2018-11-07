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Прошу совета: женщин за рулем совсем не уважают
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Прошу совета: как женщине за рулем добиться уважения 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Как только женщину за рулем не называют. И ведь мужиков так забавит эта тема, что прямо хочется врезать порой — самоутверждаетесь вы так что ли?
Мой водительский стаж 13 лет. Я спокойно и уверенно управляю автомобилем, не "торможу" в сложных ситуациях, не путаю педали или знаки и т.д. И вообще, я заканчивала курсы экстремального вождения, так что еще и любому представителю мужского пола за рулем дам фору. Как достали эти стереотипы, что "бабе за рулем не место"!
Если женщина паркуется долго — целая компания зевак довольных соберется. Будут зубоскалить. А когда мужик, паркуясь, никак не сообразит, в какую сторону руль крутить — так это "он устал, поди, бывает". Или вовсе окажется, что это просто "баба какая-то хреново встала сбоку на полдороги".
Разные умельцы и среди одних, и среди других попадаются — когда уже закончат всех под одну гребенку?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум7
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