Прошу совета: женщин за рулем совсем не уважают

Прошу совета: как женщине за рулем добиться уважения

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Как только женщину за рулем не называют. И ведь мужиков так забавит эта тема, что прямо хочется врезать порой — самоутверждаетесь вы так что ли?

Мой водительский стаж 13 лет. Я спокойно и уверенно управляю автомобилем, не "торможу" в сложных ситуациях, не путаю педали или знаки и т.д. И вообще, я заканчивала курсы экстремального вождения, так что еще и любому представителю мужского пола за рулем дам фору. Как достали эти стереотипы, что "бабе за рулем не место"!

Если женщина паркуется долго — целая компания зевак довольных соберется. Будут зубоскалить. А когда мужик, паркуясь, никак не сообразит, в какую сторону руль крутить — так это "он устал, поди, бывает". Или вовсе окажется, что это просто "баба какая-то хреново встала сбоку на полдороги".

Разные умельцы и среди одних, и среди других попадаются — когда уже закончат всех под одну гребенку?