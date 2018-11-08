Прошу совета: муж тратит все на бывшую семью

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мы познакомились, когда муж уже был в разводе несколько лет. О своих дочках (7 и 6 лет) он упомянул вскользь, и я не знала, что это может стать такой проблемой. У меня детей нет. Мы встречались, поженились, живем в моей квартире уже третий год.

Муж платит алименты и я не возражаю. Но помимо алиментов в первую семью уходит просто прорва денег! Дорогие подарки (других не признают) на все праздники и, конечно, на день рождения, школьные и детсадовские поборы, постоянные звонки бывшей жены с припевом "дай еще денег"! Плюс каждый год им обновляют весь гардероб. Бывшая жена недавно устроилась на работу и, видимо, мало зарабатывает, потому что ей не хватает ни на что.

Ладно, мы оба хорошо получаем, но речь идет не только о деньгах, но и о времени. Я понимаю, что он как отец, должен уделять им время и встречаться. Но не так часто! Раз в две-три недели он проводит с ними оба выходных дня. С развлечениями, кафешками и опять-таки тратами. Плюс иногда бывшая жена подкидывает девочек внезапно, и наши планы отменяются. В итоге в выходные я часто сижу одна и жду мужа. После чего он возвращается уставший и у него нет ни сил, ни желания со мной общаться. Но я тоже хочу внимания!

Мы уже переносили отпуск, выбирая более бюджетный вариант, так как заначка мужа пошла на дочек, мы не можем сделать нормальный ремонт, потому что бывшей опять нужна помощь, мы отменяем совместные походы с друзьями, потому что мужу надо в выходные развести и забрать девочек по студиям и кружкам, а бывшая занята.

Не понимаю, зачем разводиться и снова жениться, если новая семья будет всегда отодвинута на второй план? Я объясняла свои чувства, обижалась, даже скандалила, но ничего не меняется. Он говорит, что любит и хочет общего ребенка, но я не уверена, что он будет получать столько же внимания отца, как и его дети от первого брака. И я не хочу, чтобы мы экономили на нашем ребенке, потому что муж снова порадовал своих дочек новыми гаджетами.