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Прошу совета: выбрала деньги вместо детей и жалею
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Прошу совета: выбрала деньги вместо детей и жалею 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:
Правду люди говорят, что богатые тоже плачут, да еще как горько! Когда была молоденькой, гуляла с хорошим парнем. Замуж звал, деток просил. Работал он столяром, я по образованию швея. Жилья не было: предлагал у его мамы с бабкой поселиться в двушке. А я хотела чего-то большего. Мужа богатого, жить в большом городе, ездить на хорошей машине…
Как только стал за мной ухаживать другой, видный, парень с амбициями и при деньгах, замуж я выскочила пулей! Переехали в Санкт-Петербург, квартира своя есть, машина, отпуск в любое время года. Но детей он не любит и своих заводить не хочет. Думала, это с возрастом пройдет. Но ему уже 44 года, а мне 38. Если не родить сейчас, то уже, пожалуй, никогда. Муж говорит, чтоб я от него с этими просьбами отстала и завела собаку, а про детей могла уже забыть.
Теперь жалею, что по молодости лет променяла возможность растить ребятишек с любимым мужчиной на то, чтобы жить в достатке. Как мне быть?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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