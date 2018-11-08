Наболело: «Сестра выживает меня из квартиры»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

У нас сестрой разница в пять лет, она старшая, я младшая. Лучшими подружками мы никогда не были, но и чужими тоже. Сестра после школы уехала учиться. Когда я окончила школу, она вышла замуж и переехала к мужу. Через год у них родился сын, потом еще один.

Я в это время тоже получила образование, нашла работу недалеко от дома, жила с родителями в нашей двушке. Потом вышла замуж, но жить со свекровью не хотелось. Мои родители были не против, и муж переехал к нам, благо, он неконфликтный человек. Мы работали, сделали в квартире хороший ремонт, ухаживали за родителями, платили за все. Потом у нас родилась дочка. Сейчас папы уже нет, мама сильно болеет.

Год назад наша спокойная жизнь закончилась. Сестра развелась и вместе с детьми переехала к нам. Честно говоря, я была в шоке, когда увидела ее с чемоданами на пороге квартиры. Думала, что после развода они как-то поделят квартиру, все-таки в браке больше десяти лет жили. Но оказалось, что квартира принадлежала только мужу и делить нечего. Алименты, конечно, она получает, но на них квартиру не снимешь. Да сестра и не собирается.

Она сразу начала устанавливать свои правила, заявила, что мама и наша дочка должна переехать в нашу комнату, а она займет большую, так как ее детям нужно больше места. Сказала, что она имеет право, потому что это и ее квартира тоже — хотя она ни копейки на нее не потратила. Племянники ужасно избалованы. Целыми днями после школы носятся по квартире, постоянно лезут в нашу комнату, переворачивают все, кричат, дерутся. Ни на какие слова не реагируют, сестра отмахивается, говорит, что они активные и все. А маме нужен покой, и дочка стала плохо спать, неудивительно — племянники шумят до 11, к режиму не приучены вообще. Сметают из холодильника все вкусное, сладости, фрукты, неважно, что оно было куплено нами и не для них. Для нашей ничего не остается, да и для нас тоже. Пришлось хранить часть продуктов в нашей комнате.

Мама не может урезонить сестру, формально она права, это и ее жилье тоже. Но она даже не пытается соблюдать какую-то вежливость. Ничего не делает по дому, даже за своими детьми убирает небрежно и неохотно, большую комнату превратили в свинарник, за собой даже посуду не помоют, если пять раз не сказать. На работу устроилась только сейчас, до этого питалась за наш счет, как и ее дети. Все алименты тратит на себя, не вкладывается ни в коммуналку, ни во что, говорит, не хватает. При этом постоянно жалуется и ищет сочувствия. Раз ее бросил муж, то все должны пожалеть и понять.

В последнее время начала придираться и к моему мужу, хотя он дипломатичный человек, его нелегко разозлить. Мне кажется, что она просто мне завидует. А недавно открытым текстом сказала, что он неудачник и нахлебник, хотя его зарплата — основной наш доход. И бомж, потому что на свое жилье не заработал. Я заступилась, муж завелся, был скандал. Я предложила ей вернуться к своему мужу-небомжу, который ее из дома выкинул. В итоге мы перестали разговаривать. Теперь сестра открытым текстом дает понять, что мы должны съехать, потому что ей труднее и у нее двое детей, а нам проще накопить на свое жилье. И мне кажется, она нарочно ведет себя так и позволяет своим детям, чтобы мы не выдержали и сами уехали.