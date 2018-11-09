Ещё
Прошу совета: муж подруги ко мне пристает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: муж подруги ко мне пристает 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Другая женщина"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
С подругой мы дружим с самого детства, выросли на одной лестничной клетке. Она уже лет пять замужем за мужчиной из нашей общей компании друзей. Мы очень хорошо общаемся и в компании, и просто втроем. Но было несколько моментов, когда на общих тусовках ее муж меня лапал — то за ягодицы схватит, то за грудь. Я уже делала ему замечания и пыталась угрожать, что расскажу подруге, но он продолжает так делать. Наверное, он считает, что раз я одинокая и дорожу дружбой, то точно промолчу!
Недавно подруга мне рассказала, что в предыдущих отношениях муж год изменял своей бывшей девушке именно с ее лучшей подругой. Это меня шокировало! Теперь мне кажется, я должна рассказать, чтобы моя подруга знала, что он себе позволяет. Может, она решит, что ей такой мужчина не нужен! Но в то же время я боюсь рассказывать. Во-первых, я не хочу потерять подругу, а во-вторых, у нас в обществе такое несправедливое отношение к жертвам — мол, сама виновата!..
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Марина Александрова снялась без одежды20
Певицы с сомнительным талантом51
Звезды с самыми некрасивыми ногами3
Какими будут звезды, если лишатся самых ярких черт
Тест: сколько у вас было прошлых жизней37
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:33
Назван самый сексуальный мужчина этого года
Звёзды
01:48
Басков женится, но Лопырева больше не невеста
Звёзды
00:34
Беременную Бледанс раскритиковали за опасную позу
Звёзды
07:35
Почему мечты не сбываются
Психология
02:55
Женская одежда, которую недолюбливают мужчины
Мода
07:48
Как избавиться от пухлого живота
Красота
05:20
Куда пропала кумир восьмидесятых Сабрина
Звёзды
00:17
17-летняя внучка Софии Ротару стала певицей
Звёзды
03:28
Звезды с самыми некрасивыми ногами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение