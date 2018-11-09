Прошу совета: муж подруги ко мне пристает

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

С подругой мы дружим с самого детства, выросли на одной лестничной клетке. Она уже лет пять замужем за мужчиной из нашей общей компании друзей. Мы очень хорошо общаемся и в компании, и просто втроем. Но было несколько моментов, когда на общих тусовках ее муж меня лапал — то за ягодицы схватит, то за грудь. Я уже делала ему замечания и пыталась угрожать, что расскажу подруге, но он продолжает так делать. Наверное, он считает, что раз я одинокая и дорожу дружбой, то точно промолчу!

Недавно подруга мне рассказала, что в предыдущих отношениях муж год изменял своей бывшей девушке именно с ее лучшей подругой. Это меня шокировало! Теперь мне кажется, я должна рассказать, чтобы моя подруга знала, что он себе позволяет. Может, она решит, что ей такой мужчина не нужен! Но в то же время я боюсь рассказывать. Во-первых, я не хочу потерять подругу, а во-вторых, у нас в обществе такое несправедливое отношение к жертвам — мол, сама виновата!..