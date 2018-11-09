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Прошу совета: мой парень требует интима в машине
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Прошу совета: мой парень требует интима в машине 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Третий лишний 2"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:
Мы с парнем вместе уже несколько лет. В постели оба максимально открыты для экспериментов. Все было хорошо до тех пор, пока у парня не проснулось навязчивое желание заняться этим в машине. Важно: своего авто у нас нет. Предлагает арендовать на сутки или вообще взять каршеринг. У меня волосы на голове шевелятся от одной этой затеи.
Открыто говорила, что идея мне не нравится. Думала сымитировать дома обстановку: два стула поставить рядом и за ними диван как заднее сиденье в салоне авто. У нас даже игровые руль и педали есть. Когда ему предложила, то он вообще обиделся и сказал, что я делаю из него посмешище. А лежать голой в прокуренном грязном салоне чужой машины — это, значит, нормально?
Какие еще могут быть варианты решения в такой ситуации? Не расставаться же из-за такой ерунды.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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