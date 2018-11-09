Прошу совета: муж отвернулся после рождения ребенка

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 35, замужем шесть лет, два года назад родила второго ребенка — сына. Мне второй был не нужен, хватало нашей дочки (ей пять лет), строила планы по поводу работы, хотела вырваться из дома. Но муж сильно просил второго, мечтал еще и о сыне, хотя дочку любит. Я сомневалась, но уступила. Второй раз был хуже первого, очень плохо переносила, а надо было еще и со старшей справляться.

Вернулись домой, и снова все по кругу — стирка, уборка, готовка, дети и надо еще найти силы не наброситься на мужа. Он уезжает рано утром, приезжает поздно вечером. Иногда может помочь, но чаще всего ужинает, что-то смотрит в компьютере и ложится спать. На выходных с трудом детей на пару часов всучишь и то, постоянные жалобы, что он устал, они мешают, не слушаются, ноют, и забери их обратно.

Свекровь не помогает, я не могу просить, а сама она никогда не предлагает. Мама помогала с дочкой, но сейчас из-за неважного здоровья ей трудно быть всегда на подхвате.

Понятно, что с таким графиком я выгляжу не очень, вес после вторых родов не уходит, я и от первых еще не пришла в норму. Некогда даже сходить в парикмахерскую или сделать маску. Я наверно не суперженщина, не могу делать 100 дел одновременно, но муж и не пытается войти в мое положение, хотя детей я рожала для него! Потому что говорил, что без детей семья вообще не семья.

А самое неприятное, что он стал сравнивать меня с подругой. Мы ровесницы, но у нее один ребенок, мальчик, родила почти со мной. Говорит, почему ты не можешь выглядеть так же хорошо, как она. Обидно ужасно. Да, подруга всегда была худышкой, и вес после родов быстро ушел. Она в разводе, живет с родителями, оба на пенсии, все время занимаются внуком, конечно, у нее есть время, чтобы собой заняться, она даже на фитнес стала ходить.

Короче, от мужа ни любви, ни нежности, ни внимания, даже подарки только полезные, для дома.

Больно, что в браке женщина становится домработницей, няней, но только не женщиной.