Прошу совета: муж лайкает моделей в соцсетях

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:

Мой муж постоянно мне скидывает статьи и видео с упражнениями, как накачать ягодицы и приподнять грудь. Дело в том, что ему нравятся женщины с типом фигуры "песочные часы". Ким Кардашьян и прочие красотки с огромной попой и тонкой талией — его идеал красоты. А я высокая худышка с грудью первого размера, ну какие тут упражнения? У меня просто другой тип фигуры.

Начинаю придирчиво оценивать свое отражение в зеркале. Раньше думала, что выгляжу хрупкой и стройной. А теперь вижу себя плоской девчонкой без единого изгиба. Как избавиться от комплексов, которые зародил во мне близкий и самый, казалось бы, родной человек?