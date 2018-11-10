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Прошу совета: муж лайкает моделей в соцсетях
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Прошу совета: муж лайкает моделей в соцсетях 

Рамблер 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:
Мой муж постоянно мне скидывает статьи и видео с упражнениями, как накачать ягодицы и приподнять грудь. Дело в том, что ему нравятся женщины с типом фигуры "песочные часы". Ким Кардашьян и прочие красотки с огромной попой и тонкой талией — его идеал красоты. А я высокая худышка с грудью первого размера, ну какие тут упражнения? У меня просто другой тип фигуры.
Начинаю придирчиво оценивать свое отражение в зеркале. Раньше думала, что выгляжу хрупкой и стройной. А теперь вижу себя плоской девчонкой без единого изгиба. Как избавиться от комплексов, которые зародил во мне близкий и самый, казалось бы, родной человек?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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