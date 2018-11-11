Прошу совета: не хочу плодить нищету

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мне 38 лет и я случайно забеременела. Живу на съемной квартире, работа самая обычная, зарплаты хватает на самое необходимое и редкие поездки в отпуск, много уходит на лекарства маме. "Папаша" пропал с горизонта, как только узнал о моей беременности. Гинеколог отговаривает от аборта, физически я здорова, беременность развивается нормально. Пока есть время подумать, но дни летят очень быстро. И я не знаю, мама говорит, рожай, не смотря ни на что, а я не хочу плодить нищету. А с другой стороны, вдруг захочется потом, но тогда это будет невозможно физически.