Наболело: «На кредиты уходит даже больше самой зарплаты»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Еще года три назад было все относительно хорошо. Удачно продал старую квартиру за хорошие деньги. Зарплата выше средней по городу, должность. Взял квартиру в новостройке через потреб.кредит. На период ремонта арендовал квартиру за 15 тысяч в месяц. Была машина представительского класса. Жена, двое детей. У одного наступил переходный возраст, второй в садик пошел.

Начался кризис. Ремонт накрылся медным тазом. На работе начались проблемы с заказами, хотя перспективы и объемы были очень хорошие. Пришлось брать кредит, чтобы доделать ремонт в новостройке. Тут и рынок недвижимости обрушился. Прошло четыре месяца, начались проблемы с зарплатой — срезали на 25%. Подписал допник, так как узкий специалист, а кризис в отрасли уже начался. Жена специалист еще более узкий и работает в 30 километрах от города на заводе, получала в два раза меньше. Начал искать работу, объездил весь город, искал не только по смежным специальностям, а вообще любую.

Тут ко всему прочему выяснилось, что жена сделала дорогую операцию на сумму 120 тысяч, которые взяла в кредит. Показаний к операции не было, но были страхи. Машину пришлось продать.

Прошло полгода, с кредитами с трудом справлялся, но у младшего появились проблемы со здоровьем. Провели операцию, потом возникло осложнение. Дорогостоящее лечение, детская инвалидность. Наступил новый год и вишенкой на торте стало что? Предновогоднее собрание с объявлением, что после нового года зарплату срежут еще на 20%. Срезали.

Срочно переехали в новостройку. От уплаты коммунальных пришлось воздержаться — кредиты съедали все. Денег жены хватало только на питание, одежду. Свои расходы задолго до этого ограничил по минимуму. Младшего перевели в специальный садик для инвалидов.

Последний год разве живем? Выживаем. На кредиты уходит на две-три тысячи больше, чем получаем зарплату. Плюс непредвиденные расходы. Проезд по городу бесплатный, садик также, но за дополнительные услуги приходится платить.