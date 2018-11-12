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«Ему 30 лет, а все сидит на шее родителей»
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Прошу совета: «Ему 30 лет, а все сидит на шее родителей» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "История о нас"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Пять лет назад познакомилась с парнем. Я из Москвы, он — из маленького городка в трех часах езды. Тогда оба заканчивали каждый по второму институту, нам было по 25 и мы имели кучу планов на будущее. Пойти в ЗАГС он предложил сразу, но я не спешила: какой смысл в штампе, если у обоих на тот момент были проблемы с работой и жильем, а детей мы не планировали. Зачем эта юридическая формальность? Чем она помогает? Ничего же не изменится.
Со временем я нашла хорошую работу со стабильной зарплатой, начала брать подработки. Мои родители готовы были уступить нам квартиру, лишь бы мы жили вместе. Но он не спешил ко мне переезжать. Отношения были по-прежнему прекрасные, но создать семью не получалось. Он все время пропадал у родителей: то крышу починить, то машину, то огород бабушке вскопать… На хорошую работу устроиться не мог, несмотря на блестящее образование, подвизался в каком-то НИИ на четверть ставки — лишь бы работа не мешала помогать родителям. Ко мне приезжал на выходные. А летом мог пропасть совсем -— надо же помогать родителям!
Я чувствовала себя брошенной: работаю, чтобы накопить на нашу совместную жизнь, на ремонт в теперь уже нашей квартире, а он все с родителями… И еще обижается, если я к нему не еду.
На пятом году совместной жизни я не выдержала, и предложила расстаться. Но все еще сомневаюсь, правильно ли поступила. Люблю ведь. И розетки он мне всегда чинил, и сумки тяжелые носил, и посуду мыл. А с другой стороны, если мужик к 30 годам все еще на шее у родителей, и не хочет с нее слезать, что от него ждать?
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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