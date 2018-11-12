Прошу совета: скрываю от мужа свои две квартиры

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой муж не знает, что у меня в Москве есть две квартиры и на счету хорошие сбережения. Еще до нашего знакомства бабушка завещала мне свою трешку по наследству, а в другой (однушке) я была прописана изначально — там и жила всегда. Родителей не осталось, а сестер-братьев и не было. Когда познакомились с будущим мужем, то говорила ему, что снимаю.

Сейчас мы арендуем очень просторную квартиру в хорошем районе. Платим пополам, я делаю вид, что хорошо зарабатываю, но на самом деле доход мне приносят моя недвижимость.

Боюсь, что если скажу ему про квартиры, он расслабится и перестанет давать мне денег. В нем пропадет инстинкт добытчика и он просто банально рассядется на диване и перестанет шевелиться.

Подруга говорила, что у нее так было. Муж, когда она была в декрете, вообще денег не давал, стал говорить: "А что, у тебя ведь самой есть". Тратил все на машину и гаджеты, потом уволился с работы и новую почти год искал.

Не хочу, чтобы мой муж тоже так расслабился. Я не жадная, просто боюсь все испортить.