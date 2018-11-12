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Прошу совета: скрываю от мужа свои две квартиры
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Прошу совета: скрываю от мужа свои две квартиры 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.ru
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мой муж не знает, что у меня в Москве есть две квартиры и на счету хорошие сбережения. Еще до нашего знакомства бабушка завещала мне свою трешку по наследству, а в другой (однушке) я была прописана изначально — там и жила всегда. Родителей не осталось, а сестер-братьев и не было. Когда познакомились с будущим мужем, то говорила ему, что снимаю.
Сейчас мы арендуем очень просторную квартиру в хорошем районе. Платим пополам, я делаю вид, что хорошо зарабатываю, но на самом деле доход мне приносят моя недвижимость.
Боюсь, что если скажу ему про квартиры, он расслабится и перестанет давать мне денег. В нем пропадет инстинкт добытчика и он просто банально рассядется на диване и перестанет шевелиться.
Подруга говорила, что у нее так было. Муж, когда она была в декрете, вообще денег не давал, стал говорить: "А что, у тебя ведь самой есть". Тратил все на машину и гаджеты, потом уволился с работы и новую почти год искал.
Не хочу, чтобы мой муж тоже так расслабился. Я не жадная, просто боюсь все испортить.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум85
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