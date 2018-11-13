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«Выгнал за то, что она выбросила мамины соленья»
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«Выгнал за то, что она выбросила мамины соленья» 

Спид-Инфо 1 час назад
Фото: Спид-Инфо
Я своей девушке многое прощал. Например, она постоянно теряла мои носки после стирки. А ведь я научил завязывать их в узелок, чтобы не пропадали бесследно.
Не придирался, когда она по утрам в ванной торчала, пока я чуть в штаны не писался от долгого ожидания. Из шкафа мои вещи перекочевали в ящики, сумки, пакеты. Все полки отдал Любе. Она захватила почти все мое личное пространство! Утром я утыкался носом в плюшевого мишку, а не в щечку любимой. Он спал между нами. По телевизору смотрели исключительно любимые передачи Любы. Не мог я ей ни в чем отказать, так как это мелочи. Она меня тоже очень сильно любила: ухаживала, если заболею, с другом помирила, с которым мы поругались по глупости. Единственное, к маме меня ревновала безумно. Фотографии ее спрятала, я достал. Не хотела в гости ехать: "Я ее сыночка увела. Точно не понравлюсь!" Был у нас серьезный разговор на эту тему, потому что маму никогда в обиду не дам. Люба все равно по-своему поступила. Представляете, выбросила мамины закатки! Вишневое и клубничное варенье, огурцы, помидоры, патиссоны, опята. Ресницами хлопала и лепетала: "Они вздулись, вот я их и…" Чтобы у моей мамы такое случилось?! Ни разу за тридцать лет. Тут я не выдержал — Любу я выгнал, вышвырнув за дверь в чем была, а следом все ее кофточки-юбочки. И махнул к маме за новыми закатками.
Олег, Чебоксары
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