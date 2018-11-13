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«Они дружат со мной, потому что я страшная»
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Прошу совета: подруги дружат со мной, потому что я страшная 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Если для двойного свидания моей приятельнице будет нужна достаточно общительная, но при этом не слишком симпатичная подружка, то я идеальный кандидат.
У меня неспортивное тело, редкие жидкие волосы. Ношу очки, одеваюсь скромно. Да я ходячий шаблон! И это все, глядя в глаза, сказал мне парень моей "подружки", когда та отошла.
Он сказал, что все дружат со мной, потому что я удобная массовка, которая не перетягивает на себя внимание.
И я начала вспоминать. Было столько ситуаций, когда моим "подружкам" нужна была компания, но такая, знаете, до кучи. А потом они просто сливали меня, если находились дела поинтересней. Получается, они дружат со мной, потому что я страшная.
Отвратительное чувство, с которым я понятия не имею, что делать.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум13
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