Прошу совета: подруги дружат со мной, потому что я страшная

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Если для двойного свидания моей приятельнице будет нужна достаточно общительная, но при этом не слишком симпатичная подружка, то я идеальный кандидат.

У меня неспортивное тело, редкие жидкие волосы. Ношу очки, одеваюсь скромно. Да я ходячий шаблон! И это все, глядя в глаза, сказал мне парень моей "подружки", когда та отошла.

Он сказал, что все дружат со мной, потому что я удобная массовка, которая не перетягивает на себя внимание.

И я начала вспоминать. Было столько ситуаций, когда моим "подружкам" нужна была компания, но такая, знаете, до кучи. А потом они просто сливали меня, если находились дела поинтересней. Получается, они дружат со мной, потому что я страшная.

Отвратительное чувство, с которым я понятия не имею, что делать.