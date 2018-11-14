Прошу совета: я привыкла все контролировать

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Не могу с собой ничего поделать, хоть и понимаю, что мое стремление держать все под контролем доходит до абсурда.

Я боюсь лжи в любых ее проявлениях и вижу во многих бытовых ситуациях. Даже если муж или ребенок просто не сказали мне о какой-то детали, произошедшей с ними днем, я чувствую, будто от меня что-то намеренно скрывают. Я должна знать все: когда и куда они едут, зачем, с кем. Я должна контролировать решение любого вопроса, тем самым, как я трезво понимаю, лишая супруга возможности чувствовать себя главой семьи, да и лишний раз нагружая себя ненужной работой. Я должна знать, кто им пишет и звонит — я боюсь, что они сбегут от меня из-за моей навязчивости, но я ничего не могу с собой сделать. Проблема только во мне или в каких-то давних обманах мужа, еще по молодости? И что теперь делать? Расставаться? Ходить к психологу?