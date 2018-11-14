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Прошу совета: муж каждый день требует новое блюдо
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Прошу совета: муж каждый день требует новое блюдо 

Рамблер 10 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Джули и Джулия"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я не считаю себя плохой женой или хозяйкой, мои домашние всегда накормлены, в квартире все чисто. При этом я успеваю работать полный день 5/2, воспитывать ребенка и следить за собой, конечно. Как можно догадаться, возможности готовить еду несколько раз на дню у меня просто физически нет, однако моего мужа-гурмана это не интересует. Я варю суп не на пару порций, а с расчетом на троих и на несколько дней. Он есть одно и то же блюдо повторно не станет. Воспринимает еду только вот-вот с плиты. Как ему объяснить, что у меня нет на это времени, да и запросы его немного перебор. Пусть нанимает себе личного повара или домохозяйку.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
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