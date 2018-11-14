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Прошу совета: изменила мужу, потому что хочу детей
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Прошу совета: изменила мужу, потому что хочу детей 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Gennaker
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Мы играли свадьбу по любви. Время идет, чувства, конечно, понемногу остывают. Все осложнилось тем, что у нас нет детей, хотя вместе мы уже почти 10 лет. Мне 34 и я не хочу тянуть дальше. Муж на детей согласился очень охотно, однако обследование перед планированием беременности проходить отказался. У нас долго ничего не получалось, а врач твердила, что мой организм абсолютно здоров. Вариантов у супруга не осталось — пошел сдать анализы. Выяснилось, что проблемы у него. Однако лечиться он не стал, все заверял меня, что врачи часто ошибаются. Я устала ждать. Долго мучилась с решением, однако все же пошла на это — вспомнила самого приятного из своих одиноких товарищей и начала с ним флиртовать в тайне от мужа. Случился секс. Конечно, я подгадала время овуляции. Теперь с нетерпением жду задержки. Если не получилась — повторю, наверное.
И совесть вроде мучает, и детей до безумия хочется. Живу с мужем, признаваться ни в чем не буду. Вот пусть и думает, что врачи ошибались.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум2
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