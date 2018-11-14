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Прошу совета: муж следит за каждым моим шагом
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Прошу совета: муж следит за каждым моим шагом 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Одержимость"
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
У меня очень ревнивый муж. Причем ревность он проявлял сразу, когда мы только начали встречаться, сперва мне было даже приятно — ну надо же как любит и боится потерять. Но сейчас это становится невыносимо. Он заставил меня дать ему доступ к моей геопозиции, чтобы отслеживать все мои перемещения. Маршруты у меня примерно одинаковые: дом-работа-магазин-дом. Но он и тут находит, к чему придраться, почему задержалась там-то, что делала здесь-то. Только отойдешь от кассы, в руках по тяжелому пакету, и тут звонок — ты чего так долго, спрашивает. При этом мне он доступ не открывает, я не могу проверить в любую секунду, где он находится. Понимаю, что так жить нельзя, но на развод решиться не могу.
Здесь вы можете попросить совета у наших читателей.
Женский форум
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